Рабочая неделя в Петербурге завершится облачной погодой и дождями

Северную столицу сегодня, 10 октября, ожидает влияние обширной зоны низкого атмосферного давления. Это приведет к преобладанию облачной погоды с возможными осадками в отдельных районах региона. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит около +11…+13 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +8…+13 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Показатели атмосферного давления останутся практически неизменными, зафиксировавшись на отметке 758 мм рт. ст., что чуть ниже обычного уровня.

В предстоящую субботу также возможны кратковременные дожди. Ночные температуры составят +6…+8 градусов, дневные поднимутся до +10…+12 градусов.

Фото: Piter.TV