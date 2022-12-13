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В Ленобласти неделя начнется с потепления до +22 градусов
Сегодня, 15:17
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В Ленобласти неделя начнется с потепления до +22 градусов

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Ночью будет прохладно.

В Ленобласти неделя начнется с теплой погоды. В понедельник, 24 апреля, обещают переменную облачность. На западе пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует южный, юго-западный ветер со скоростью  7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +4...+9 градусов. На севере похолодает до +1 градуса. Днем жители смогут насладиться теплом, ведь ожидается до +22 градусов. У водоемов будет на 10 градусов прохладнее. 

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

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Фото:  пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, Pxhere

Теги: климат, ленобласть, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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