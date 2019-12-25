Ленобласть 6 декабря накроют морось и мокрый снег

На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 6 декабря, в Ленобласти будет довольно сыро. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Погода будет облачной с прояснениями, некоторые районы области накроет слабым мокрым снегом или моросью, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток и в зависимости от районов будет варьироваться от -3 до +2 градусов, атмосферное давление будет повышаться. Порывы южного ветра достигнут 11 м/с.

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