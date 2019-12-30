В четверг в Петербурге возможен резкий ветер и небольшой снег

Прогноз на день рассказал Михаил Леус.

Специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, как пройдет четверг, 23 января, с точки зрения погоды. По словам синоптика, город оказался в полосе повышенного атмосферного давления, расположившейся между циклонами. Оно 23 января опустится ниже нормы, до 755 мм рт.ст.

В четверг в Петербурге будет переменная облачность, ожидается небольшой снег во второй половине дня. Воздух стал холоднее: температура не поднимется выше +1, а в Ленобласти термометры могут показать до -4. Резкий ветер в четверг подует с северо-запада и разгонится до 10 м/с.

Зайцы и нерпы пострадают от теплой зимы в Петербурге.

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