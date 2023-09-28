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В субботу в Ленобласти поднимется сильный ветер
Сегодня, 15:34
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В субботу в Ленобласти поднимется сильный ветер

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В ночное время и первую половину дня местами, главным образом в прибрежных зонах, возможны порывы ветра до 15-17 м/с.

В Ленобласти в ближайшую субботу, 9 ноября, прогнозируют переменную облачность без значительных осадков.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, ночью температура опустится до +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов.

Ожидается западный ветер с силой 7-12 м/с. В ночное время и первую половину дня местами, главным образом в прибрежных зонах, возможны порывы ветра до 15-17 м/с. Атмосферное давление в течение ночи останется стабильным, а днем начнет расти.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти добыли семь тыс. тонн салаки.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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