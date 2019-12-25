Осадки и до +5 градусов ожидаются в Ленобласти во вторник

На дорогах вероятно появление ледяной корки и скользких участков.

В Ленинградскую область во вторник, 9 декабря, придет облачная погода. Давление начнет понижаться, а ветровая оветер подует с юга и юго-востока, его порывы достигнут 6-11 м/с. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время суток ожидают незначительные, местами умеренные осадки, которые проявятся в виде мокрого снега, обычного снегопада, а на западной окраине региона возможна дождливая погода. На дорогах вероятно появление ледяной корки и скользких участков. Температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов.

В дневное время суток вероятны атмосферные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможна угроза оседания мокрого снега. Прогнозируется температура воздуха от нулевых значений до плюс 5 градусов.

