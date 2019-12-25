Петербуржцев предупредили об облачности и слякоти 8 декабря

Температура в Петербурге составит от 0 до +2 градусов.

Северная столица сегодня попадёт под воздействие переднего края циклона, принесённого влажными облаками, что приведёт к выпадению осадков в форме снега и мокрого снега. Существует вероятность образования наледи на проводах и ветвях деревьев, а также появления гололедицы на дорожном покрытии и пешеходных зонах. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в Петербурге составит от 0 до +2 градусов, а в Ленинградской области ожидается диапазон от -2 до +3 градусов.

Ветер южных направлений достигнет скорости 4-9 м/с. Атмосферное давление снизится до отметки 760 мм рт.ст., что соответствует нормальным показателям.

Фото: Piter.TV