Облачность и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 9 апреля

В четверг, 9 апреля, в Ленинградской области ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 7–12 м/с. С наступлением сумерек порывы могут усилиться до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит от -6 до -1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +3…+8 градусов.

Автомобилистам следует быть внимательными: в темное время суток на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление после заката солнца будет слабо расти, а после рассвета существенно не изменится.

