Скандинавский антициклон ограничит прогрев в Петербурге в среду 

Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов,.

Сегодня погоду в Петербурге будет формировать южная периферия скандинавского антициклона. В связи с этим в городе ожидается рост атмосферного давления, малооблачная погода и отсутствие осадков. Однако будет ветрено, а температура воздуха останется ниже климатической нормы, несмотря на солнечную погоду. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов, а по Ленинградской области — +1…+6 градус. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 770 мм рт. ст., что превышает норму.

