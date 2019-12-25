В Ленобласти 8 сентября ожидаются первые ночные заморозки до −1 градуса

Днем воздух прогреется до комфортных +15...+20 градусов.

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в понедельник, 8 сентября, Ленинградская область окажется во власти переменчивой погоды. Ночью сохранится переменная облачность, а к утру и дню небо затянется тучами, однако временами будут появляться прояснения.

Осадки затронут не весь регион: небольшие дожди пройдут местами, преимущественно на западе области. Температурный фон будет существенно меняться в течение суток. Ночью на западе температура составит от +6 до +11 градусов. На востоке значительно холоднее – от +2 до +7, при этом синоптики предупреждают о возможности первых осенних заморозков до −1 градуса. Днем воздух прогреется до комфортных +15...+20 градусов.

Ветер будет юго-западным и южным. В ночные часы его скорость составит 2–7 м/с, а днем усилится до 6–11 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сохранится сухая погода без существенного тепла.

Фото: Piter.TV