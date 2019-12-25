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В Петербурге сохранится сухая погода без существенного тепла
7 сентября, 8:27
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В Петербурге сохранится сухая погода без существенного тепла

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Воздух прогреется до +13…+15 градусов.

Сегодня погоду в Северной столице определяет гребень антициклона, смещающийся с юго-запада. В городе и окрестностях ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Исключение составит восток Ленинградской области, где местами возможны кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух в Петербурге прогреется до +13…+15 градусов, по области – от +10 до +15 градусов. Дует северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. 

Атмосферное давление продолжит расти и достигнет отметки 762 мм рт. ст., что превышает климатическую норму.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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