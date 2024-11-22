В четверг в Ленобласть нагрянут небольшие дожди

Вероятность появления тумана сохраняется вечером и ранним утром в отдельных частях региона.

В четверг, 9 октября, в Ленинградской области установится переменная облачность. Местамми, приемущественно в западных районах, пройдут небольшые дожди.

Вероятность появления тумана сохраняется вечером и ранним утром в отдельных частях региона. Преобладать будет южный ветер: его скорость составит ночью от 3 до 8 м/с, а в дневное время достигнет 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться -1 до -9 градусов, днём столбики термометров поднимутся до значений от +10 до +15 градусов.

Ожидается постепенное снижение атмосферного давления.

Фото: Pxhere