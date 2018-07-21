Циклон сохранит тепло в Петербурге в среду

Температурный фон ожидается на уровне +14...+16 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +11 до +16 градусов.

Северную столицу сегодня ожидает воздействие передней части циклона, перемещающегося на север Скандинавии. Этот процесс обеспечит сохранение потоков воздушных масс с юга, благодаря чему в регион поступят достаточно теплые воздушные массы. Однако небо начнет медленно покрываться густыми облаками, хотя осадков пока не предвидится. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне +14...+16 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +11 до +16 градусов. Южный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до отметки 763 мм рт. ст., что немного превышает норму.

Фото: Piter.TV