Морозная ночь ожидается в Ленобласти в субботу

В Ленинградской области в ближайшую субботу, 7 февраля, метеорологи прогнозируют переменчивую погоду с облачными участками и кратковременными просветами неба. Периодически возможны небольшие осадки в виде снега, а также возникновение легкой изморози. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температурный режим в ночное время суток будет варьироваться от -14 до -19 градусов, местами похолодание усилится до -21—26 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до значений от -9 до -14 градусов.

Скорость ветра составит 2—8 м/с, направление воздушных масс будет меняться. Водителям и пешеходам следует проявить осторожность: на автодорогах возможна гололедица. Давление атмосферы ночью останется стабильным, в дневное время оно немного увеличится.

Фото: Pxhere

