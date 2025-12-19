  1. Главная
В Петербурге местами пройдет небольшой снег 6 февраля
Сегодня, 8:09
Воздух прогреется до температуры -10…-12 градусов.

Северную столицу в ближайшее время накроет атмосферный фронт, двигающийся с юго-западной стороны. Облачность станет преобладающей, однако временами небо будет очищаться, местами возможен слабый снег. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры -10…-12 градусов, в Ленинградской области показатели будут колебаться от -8 до -13 градусов. Северо-восточный ветер сохранится умеренным, скорость которого составит порядка 1-6 м/с. 

Ожидается снижение атмосферного давления до отметки 761 мм рт. ст., что соответствует нормальным значениям.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

