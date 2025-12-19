В пятницу в Ленобласти ожидаются морозы и изморозь

Днем столбик термометра поднимется до значений от -15 до -10 градусов.

В пятницу, 6 февраля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Временами возможны слабые снегопады и появление изморози. Существует вероятность появления гололедицы на дорогах. Атмосферное давление начнет медленно снижаться, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер будет иметь переменное направление, скорость порывов составит от 2 до 5 м/с.

Ночная температура воздуха прогнозируется в пределах от -27 до -22 градусов Цельсия, в некоторых районах возможно потепление до -18..-15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до значений от -15 до -10 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится на северной периферии антициклона 5 февраля.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"