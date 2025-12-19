Петербург находится на северной периферии антициклона 5 февраля

Температурный фон установится на уровне -9…-11 градусов

В четверг, 5 февраля, Северная столица сегодня останется под влиянием северной части антициклона. Ожидается переменная облачность с кратковременными прояснениями, возможен слабый снег. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон установится на уровне -9…-11 градусов, в районах Ленинградской области воздух прогреется до -8…-13 градусов. Южный ветер будет слабым — скорость составит около 1–6 метров в секунду. Давление атмосферы начнёт постепенно снижаться, достигнув отметки 765 мм рт. ст., что превышает норму.

В предстоящую пятницу осадки маловероятны, температура опустится значительно ниже нуля: ночами ожидаются морозы до -18…-20 градусов, днём столбик термометра покажет -11…-13 градусов.

Фото: Piter.TV