Дождливое начало выходных прогнозируют в Ленобласти

Температурный фон будет соответствовать началу осени.

В предстоящую субботу, 5 сентября, Ленинградская область окажется во власти облачной с прояснениями погоды. Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", регион ждет неоднородный режим осадков.

Ночью дожди пройдут в большинстве районов: на западе области они будут небольшими, тогда как на востоке ожидаются сильные ливни. В дневные часы характер осадков сменится на кратковременные дожди по всей территории субъекта. В ночные часы местами возможно образование тумана.

Температурный фон будет соответствовать началу осени: ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, однако при прояснениях в низинах похолодает до +5 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +12...+17 градусов.

Атмосферное давление будет демонстрировать динамику роста: после понижения в ночные часы оно начнет повышаться днем. Ситуация с ветром также изменится к обеду. Если ночью на западе он будет переменным (2–5 м/с), а на востоке – юго-западным или южным (4–9 м/с), то днем установится северо-западный или западный поток скоростью 5–10 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что циклон принесет в Петербург проливные дожди 4 сентября.

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