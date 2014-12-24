Циклон принесет в Петербург проливные дожди 4 сентября

Дневная температура из-за облаков окажется на 2–3 градуса ниже нормы – +14…+16 градусов, по Ленобласти до +18 градусов.

В пятницу Северная столица окажется в центре активного циклона. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается пасмурная погода и дожди, временами сильные. Выпадет 20–25 мм осадков (до трети месячной нормы), а дневная температура из-за облаков окажется на 2–3 градуса ниже нормы – +14…+16 градусов, по Ленобласти до +18 градусов.

Атмосферное давление упадет до 746 мм рт. ст. Ветер южный, 4–9 м/с.

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Фото: Piter.TV