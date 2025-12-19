В четверг в Ленобласти пройдет снегопад

Днем ожидается температурный диапазон от -13 до -8 градусов.

В четверг, 5 февраля, в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых районах возможен небольшой снегопад. На дорогах не исключена гололедица. Атмосферное давление будет постепенно снижаться, информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Ветер ожидается переменным, со скоростью до 2-5 м/с.

Ночью температура воздуха составит от -17 до -12 градусов. При прояснениях возможны более низкие значения — от -24 до -19 градусов. Днем ожидается температурный диапазон от -13 до -8 градусов. В отдельных местах температура может опуститься до -16 градусов.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"