Погоду в Петербурге 4 февраля определит барический гребень

Погоду в Санкт-Петербурге сегодня будет определять барический гребень, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. Ожидается переменная облачность с кратковременными просветлениями, возможны небольшие осадки в виде снега. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит -8…-10 градусов, в Ленинградской области температура опустится до -7…-12 градусов, локально возможно похолодание до -16 градусов.

Юго-западный ветер ожидается слабый, около 1-6 м/с. Атмосферное давление останется практически неизменным, достигнув отметки 770 мм рт.ст, что превышает климатическую норму.

Фото: Piter.TV