Туман и минусовая температура придут в Ленобласть 5 декабря

Водителям стоит проявлять осторожность ночью, так как существует вероятность появления гололедицы на дорожном покрытии.

В пятницу, 5 декабря, Ленинградскую область ожидает облачная погода с возможностью небольших осадков, преимущественно в виде дождя, мороси и мокрого снега. Отдельные территории региона покроются густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температурные показатели будут колебаться в пределах от -1 до +4 градусов. Прогнозируется южный ветер умеренной интенсивности, скорость которого составит от 2 до 7 м/с.

Что касается атмосферного давления, то вечером существенных колебаний не ожидается, однако утром начнётся постепенное повышение этого параметра.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"