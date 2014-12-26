В четверг атмосферный фронт принесёт небольшие осадки в Петербург

Температура воздуха останется немного выше обычных показателей для первой половины декабря.

Сегодня погода в Северо-Западном регионе, включая Северную столицу, будет формироваться под влиянием облачного фронта, перемещающегося вдоль границы мощного антициклона, охватившего значительную территорию европейской части России. Это приведет к образованию облаков, выпадению небольшого количества осадков в виде смешанного типа (мокрый снег и дождь) и сохранению температуры воздуха немного выше обычных показателей для первой половины декабря. . Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха ожидается в пределах от +1 до +3 градусов, в Ленинградской области возможны колебания от слабого мороза (-2 градусов) до плюсовых температур (+3 градусов).

Юго-восточные ветер будет дуть со скоростью около 3-8 м/с. Уровень атмосферного давления останется стабильным, достигнув отметки примерно 767 мм рт. ст., что превышает норму.

Фото: Piter.TV