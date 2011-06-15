В середине недели в Ленобласть нагрянут мокрый снег и порывистый ветер

Южный и юго-западный ветры создадут неблагоприятные метеоусловия.

В среду, 4 марта, в Ленинградской области ожидается переменчивая облачность с просветами. Гололедица на дорогах сохранится, атмосферное давление начнет снижаться. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время регион накроют снегопады разной интенсивности, местами смешанные с дождём, особенно на западной стороне. Южный и юго-западный ветры создадут неблагоприятные метеоусловия, температура опустится до диапазона от -4 до +1 градус. На восточных территориях возможны заморозки до -8 градусов.

Днём облака снова активизируются, и местами пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Опасность налипания мокрого снега и возникновения гололеда сохраняется. Юго-западный и западный ветра разгонятся до скорости 7-12 м/с, на прибрежных участках порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура днём будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов.

Фото: Pxhere