Во вторник Петербург будет пребывать в ожидании тёплого фронта

Сегодня, 3 марта, большую часть дня в Северной столице сохранится влияние барического гребня, характеризующегося температурой близкой к нулю и низкой вероятностью выпадения осадков. Вечером город встретится с тёплым атмосферным фронтом, движущимся с запада, который принесёт снег и мокрый снег. Возможны такие явления, как гололедица на дорогах и тротуарах, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается, что воздух прогреется до диапазона температур от -1 до +1 градуса, в Ленинградской области диапазон будет шире — от -3 до +2 градусов.

Ветер будет дуть приемущественно западный, его скорость составит 3–8 м/с. Атмосферное давление постепенно снизится до отметки 760 мм рт.ст., что соответствует среднему значению.

Фото: Piter.TV