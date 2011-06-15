Гололедица и до +1 градуса прогнозируются в Ленобласти 3 марта

Атмосферное давление в течение дня претерпит изменения: в первой половине повысится, а во второй — начнёт падать.

В ночь на 3 марта в 47-ом регионе местами ожидается слабый снегопад. Днём также возможны осадки в виде небольшого снега или мокрого снега, возможно образование ледяного покрова на отдельных участках дорог. Ветер изменится в течение дня: сначала будет северным и северо-западным, позже перейдёт к умеренному юго-западному и южному направлению. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температурный диапазон ночной температуры составит от 0 до -2 градусов, днём ожидается колебание от -1 до +1 градуса.

Дороги останутся скользкими из-за образования гололедицы. Атмосферное давление в течение дня претерпит изменения: в первой половине повысится, а во второй — начнёт падать.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется на северо-западной периферии циклона 2 марта.

Фото: Freepik