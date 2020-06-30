Петербург окажется на северо-западной периферии циклона 2 марта

Дневная температура ожидается в пределах +1...+3 градуса.

Северная столица в понедельник, 2 марта, окажется под воздействием северо-западной части циклона, перемещающегося в центральные районы европейской части России. Облачный покров сохранится густым, возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, на улицах появится гололедица. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Дневная температура ожидается в пределах +1...+3 градуса, в Ленобласти от -1 до +4 градусов.

Северо-западный ветер усилится до 3-8 м/с. Повышение атмосферного давления достигнет отметки около 762 мм рт. ст., что чуть превышает средний показатель.

Фото: Piter.TV