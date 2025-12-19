Небольшой снег и туман ожидаются в Ленобласти в конце рабочей недели

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку на дорогах велика вероятность появления гололедицы.

В пятницу, 30 января, в Ленинградской области ожидается переменчивая облачность. В некоторых регионах возможны небольшие осадки в виде снега и появление изморози. Рано утром и вечером местами прогнозируется туман. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Минимальная температура воздуха ночью составит от −21 до −16 градусов, в отдалённых районах возможно понижение температуры до −28...−25 градусов. В дневное время столбик термометра покажет от −17 до −12 градусов, местами воздух охладится до −20 градусов.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку на дорогах велика вероятность появления гололедицы. Кроме того, ожидается постепенное повышение атмосферного давления.

Фото: Pxhere