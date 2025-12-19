Антициклон усиливает морозы в Петербурге в четверг

Северную столицу сегодня, 29 января, продолжит накрывать гребень скандинавского антициклона. Под влиянием роста атмосферного давления ожидается переменная облачность с кратковременными прояснениями, возможен слабый снег. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температура составит -9...–11 градусов, в Ленинградской области температура опустится до -9...–14 градусов.
Северо-восточный ветер усилится до 2–7 м/с. Давление поднимется до отметки 767 мм рт. ст., что превышает средние показатели.
Фото: Piter.TV
