Антициклон усиливает морозы в Петербурге в четверг
Сегодня, 8:07
Температура составит -9...–11 градусов.

Северную столицу сегодня, 29 января, продолжит накрывать гребень скандинавского антициклона. Под влиянием роста атмосферного давления ожидается переменная облачность с кратковременными прояснениями, возможен слабый снег. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура составит -9...–11 градусов, в Ленинградской области температура опустится до -9...–14 градусов. 

Северо-восточный ветер усилится до 2–7 м/с. Давление поднимется до отметки 767 мм рт. ст., что превышает средние показатели.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

