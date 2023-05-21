  1. Главная
В воскресенье в Ленобласти ожидаются умеренные дожди и туман
Сегодня, 15:46
Как сообщает ГУ МЧС РФ по 47-ому региону 1 ноября, предстоящей ночью осадков в Ленобласти практически не ожидается, а днем на большей части территории области, начиная с западных районов, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В некоторых районах возможен туман.

Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах от +3 до +8 градусов.

Ветер будет преобладать южного и юго-восточного направлений, ночью сила ветра составит 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с.

Атмосферное давление в ночное время останется практически неизменным, а днем начнет медленно снижаться.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт принесёт в Петербург дожди 1 ноября.

Фото: Pxhere;  ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

