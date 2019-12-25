Атмосферный фронт принесёт в Петербург дожди 1 ноября

Температура воздуха превысит среднесезонные показатели на 2-3 градуса.

В субботу, 1 ноября, Петербург попадёт под влияние тёплой воздушной массы. Небо региона покроется плотной облачностью, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха превысит среднесезонные показатели на 2-3 градуса. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В городе столбик термометра покажет от +6 до +8°C, в Ленинградской области — от +4 до +9°C.

Южный ветер будет слабым, скоростью 2-7 м/с. Давление продолжит расти, достигнув отметки 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV