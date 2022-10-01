В среду Ленобласть ждет облачность с прояснениями и кратковременные дожди

Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Во вторник, 2 сентября, Ленинградская область останется под влиянием неустойчивой воздушной массы. В течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями.

В регионе ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет дуть с западного и северо-западного направлений: ночью он сохранит слабый характер, а днем усилится до умеренного.

Температурный фон окажется близким к климатической норме для начала осени. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Атмосферное давление в ночные часы будет слабо понижаться, тогда как в дневное время его значения останутся практически неизменными.

Ранее мы сообщили о том, что кратковременные дожди и умеренное тепло ожидаются в Петербурге 1 сентября.

Фото: Piter.TV