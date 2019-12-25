Кратковременные дожди и умеренное тепло ожидаются в Петербурге 1 сентября

Воздух в городе прогреется до +20…+22 градусов.

Сегодня, 1 сентября, погоду в Северной столице будет определять периферия циклона, смещающегося к северу Швеции. В течение дня сохранится переменная облачность с прояснениями. После обеда местами не исключены короткие ливни, а на территории Ленинградской области возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух в городе прогреется до +20…+22 градусов, по области – от +18 до +23 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться, опустившись до 755 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV