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Погода в Ленобласти испортится в четверг
Сегодня, 15:55
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Погода в Ленобласти испортится в четверг

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Дневные часы принесут повсеместные дожди, причем в ряде мест они будут сильными, а кое-где возможны и грозы.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Ленинградской области в среду ожидается переменчивая облачность. Ночью местами на западе пройдут незначительные осадки в виде дождя, в то время как на востоке существенных осадков не предвидится. Дневные часы принесут повсеместные дожди, причем в ряде мест они будут сильными, а кое-где возможны и грозы.

Ветер переменных направлений: ночью с востока и северо-востока со скоростью 3-8 м/с, во второй половине дня сместится на северо-западный с интенсивностью 7-12 м/с.

Температура ночью составит от +11 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +16-21 градуса. Атмосферное давление будет иметь тенденцию к снижению.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге обойдётся без осадков, температура поднимется до +26 градусов.

Фото: ; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"
 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода, Мастер-класс,

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