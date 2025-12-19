Морозы до -24 градусов придут в Ленобласть в четверг

Северо-восточный и северный ветры будут ощущаться достаточно мягко, их скорость составит от 2 до 7 м/с.

В четверг, 29 января, погода в Ленинградской области удивит переменчивостью: жителей ожидает переменная облачность, возможны кратковременные снежные заряды и появление легкой изморози.

Северо-восточный и северный ветры будут ощущаться достаточно мягко, их скорость составит от 2 до 7 м/с. Температурный режим ожидается довольно морозным: ночью столбик термометра опустится до диапазона от -17 до -12 градусов, при ясном небе температура может опускаться вплоть от -24 до -20 градусов. Днем воздух прогреется от -14 до -9 градусов.

Атмосферное давление начнёт повышаться. В связи с холодной погодой велика вероятность образования ледяной корки на дорогах, так что автовладельцам рекомендуется соблюдать осторожность.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"