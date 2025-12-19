В средине недели в Петербурге пройдет небольшой снег

Температура составит -8…-10 градусов.

Северная столица сегодня окажется под воздействием гребня скандинавского антициклона. Несмотря на умеренно повышенное атмосферное давление, облачность сохранится плотной, периодически пройдут небольшие осадки в виде снега. Дневная температура опустится значительно ниже средних многолетних значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура составит -8…-10 градусов, в Ленинградской области ожидается похолодание до -8…-13 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Давление практически не изменится и останется на уровне 762 мм рт. ст., что незначительно превышает норму.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV