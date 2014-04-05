Во вторник в Ленобласти пройдут небольшие дожди

Днем воздух прогреется до значений от +4 до +9 градусов.

В Ленобласти в ближайший вторник, 28 октября, ожидается переменная облачность с небольшими дождевыми осадками. Атмосферное давление начнет медленно расти.

Прогнозируется ветер южной и юго-восточной направленности, его скорость которого достигнет 5-10 м/с.

Показатели ночной температуры составят диапазон от +2 до +7 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до значений от +4 до +9 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется под влиянием циклонического вихря 27 октября.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"