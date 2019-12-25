  1. Главная
В пятницу в Ленобласти выпадет снег с дождем
Ночная температура будет находиться в диапазоне от -9 до 0  градусов.

В пятницу, 28 ноября, жители Ленинградской области встретят облачную погоду с просветами ближе к вечеру. В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, чистого снега и дождя. В некоторых местах вероятно образование гололеда. Атмосферное давление начнет постепенно понижаться.

Ветер ожидается юго-западного и южного направлений: после заката скорость ветра составит до 5-10 м/с, а после восхода солнца — до 7-12 м/с. На берегах Финского залива порывы могут достигать 15 м/с.

Ночная температура будет находиться в диапазоне от -9 до 0  градусов. В дневное время столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится под влиянием серверной периферии циклона в четверг.

Фото: unsplash (Anne Nygård); ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

