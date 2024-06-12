Петербург находится под влиянием серверной периферии циклона в четверг

Юго-восточный ветер усилится до 2-7 м/с.

В четверг, 27 ноября, Северная столица попадёт под воздействие северной периферии циклона, что повлечёт за собой появление значительных облачных массивов. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, а также сохранение условий для образования гололедицы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне -1…-3 градуса, в отдельных районах Ленинградской области воздух прогреется до 0…-5 градусов.

Юго-восточный ветер усилится до 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления будут снижаться, достигнув отметки примерно в 759 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV