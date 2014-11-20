В пятницу температура в Ленобласти достигнет +32 градусов

Осадков не предвидится.

По прогнозу МЧС, 28 июня в Ленинградской области ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем может достигать +32 градусов выше нуля.

Осадков не предвидится. Ночью ветер будет западным, слабым, а днем - западным или юго-западным, со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, а днем - +27...+32 градуса, на северо-востоке местами до +24 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что температурный рекорд прогнозируется в ночь "Алых парусов".

Фото: Pxhere