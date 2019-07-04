  1. Главная
Дожди и мокрый снег придут с Ленобласть в субботу
Автолюбители могут столкнуться с условиями гололедицы на дорогах.

Облачная погода сохранится в Ленинградской области в ближайшую субботу, 28 февраля, согласно прогнозу Северо-Западного управления гидрометеослужбы. Ночная фаза принесёт небольшие осадки в виде смеси дождя и мокрого снега, днём вероятен незначительный дождь.

Южно-западный и западный ветры достигнут интенсивности 5–10 м/с ночью, ослабляя свое влияние до 2–7 м/с в дневное время. Диапазон ночной температуры колеблется от -2 до +3°C, днём воздух прогреется до значений от 0 до +5°C.

Автолюбители могут столкнуться с условиями гололедицы на дорогах. Уровень атмосферного давления в ночное время останется относительно стабильным, в дневные часы начнётся постепенное его повышение.

Ранее мы сообщили о том, что в  пятницу Петербург окажется в теплом секторе циклона.

