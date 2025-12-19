Температура в Ленобласти опустится до -14 градусов 27 января

Возможны незначительные осадки в виде легкого снега, а также скользкие участки дорог вследствие образовавшейся гололедицы.

В ночь на вторник, 27 января, в Ленинградской области ожидаются переменная облачность и кратковременные просветы неба. Возможны незначительные осадки в виде легкого снега, а также скользкие участки дорог вследствие образовавшейся гололедицы. Атмосферное давление незначительно снизится.

Ветер переменчивый, слабый — скорость порывов составит максимум 1-5 м/с.

Минимальная температура ночью варьируется от -17 до -12 градусов, а в отдельных местах с ясным небом возможно усиление мороза до -20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до диапазона от -14 до -9 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник погода в Петербурге примет циклонический характер.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"