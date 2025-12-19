В понедельник погода в Петербурге примет циклонический характер

Небо затянут плотные облака, возможны небольшие осадки в виде снега, а температура останется значительно ниже климатической нормы — примерно на 7-8 градусов.

Северную столицу вскоре накроет периферия циклона, движущегося с юго-запада. Небо затянут плотные облака, возможны небольшие осадки в виде снега, а температура останется значительно ниже климатической нормы — примерно на 7-8 градусов. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -10...-12 градусов, в Ленобласти столбик термометра опустится до -9...-14 градусов.

Юго-западный ветер ожидается умеренный — около 2-7 м/с. Давление упадёт до отметки 758 мм рт. ст., что чуть ниже среднего уровня.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV