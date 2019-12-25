В Ленобласти завтра ожидается до +22 градусов и кратковременные дожди

Ветер ночью будет переменным и слабым, а днем сменит направление на северо-восточное или восточное со скоростью 2–7 м/с.

В четверг, 27 августа, на территории Ленинградской области прогнозируется переменная облачность. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", дневная температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

Синоптики предупреждают о локальных осадках: местами возможны кратковременные дожди. Ночью существенных осадков не ожидается, однако в отдельных районах может сохраниться туман. Столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов, местами прогреваясь до +13.

Ветер ночью будет переменным и слабым, а днем сменит направление на северо-восточное или восточное со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление прогнозируется с тенденцией к росту.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ожидается ясная и сухая погода 26 августа.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"