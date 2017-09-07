Снег и усиление ветра прогнозируются в Ленобласти 26 февраля

Местами похолодание достигнет до -23 градусов.

В Ленинградской области в ближайший четверг, 26 февраля, ожидается переменчивая облачность, с ночными просветлениями неба. В ночь на северо-западе региона возможен незначительный снег, днём на западных территориях пройдут осадки в виде снега различной интенсивности — от легкого до сильного, на восточных территориях выпадет слабый снег, переходящий местами в умеренный. Возможны локальные снежные бури. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температурный фон в ночной период составит -10...-15 градусов на западе региона и -15...-20 градусов на востоке, местами похолодание достигнет до -23 градусов. Днём столбик термометра поднимется до -1...-6 градусов.

Основным фактором погодных изменений станет юго-западный ветер, скорость которого прогнозируется в пределах 7–12 метров в секунду, местами возможны внезапные усиления ветра до 15–17 метров в секунду. Дороги региона ожидают неблагоприятные условия. Ночное атмосферное давление сохранится на неизменном уровне, в дневное время начнёт постепенно снижаться.

Фото: Pxhere