Переменная облачность и слабый снег ждут жителей Ленобласти в пятницу

В последний рабочий день уходящей недели, 26 декабря, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, сопровождающаяся рассеянными просветами ясного неба. В некоторых местах региона пройдут слабые осадки различной формы: выпадет мокрый снег, дождевые капли и сухой снег. Об этом информирует ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Атмосферное давление начнет повышаться, создавая благоприятные условия для улучшения погодных условий.

Ветер будет преимущественно северо-западным и северным направлением, интенсивность воздушных потоков составит 7-12 м/с. Ранним утром вероятно возникновение сильных порывов ветра скоростью до 15-17 м/с.

В отдельные моменты на поверхности дорог и крыш зданий могут сформироваться слои влажного снега, способствующие образованию скользких участков. Температура воздуха в течение дня сохранится в диапазоне от минус одного градуса до плюс четырех градусов Цельсия. Стоит учесть вероятность появления льда на дорожных покрытиях.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург в четверг находится в тёплом секторе циклона.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"