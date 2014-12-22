Петербург в четверг находится в тёплом секторе циклона

Температурные показатели составят +3...+5 градусов, в отдельных районах воздух прогреется до 0...+5 градусов.

Погоду в Петербурге в среду, 25 декабря, определит влияние периферии североатлантического циклона. Это приведет к переменчивым погодным условиям, усилению северного ветра и повышенному температурному фону. Ожидается облачная погода днем, пройдут кратковременные дожди, местами возможен мокрый снег.

Температурные показатели составят +3...+5 градусов, в отдельных районах воздух прогреется до 0...+5 градусов. Северо-западный ветер усилится до скорости 5–10 м/с, возможны порывы до 15–18 м/с.

Атмосферное давление постепенно снизится и установится на отметке около 755 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV