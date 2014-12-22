  1. Главная
Петербург в четверг находится в тёплом секторе циклона
Сегодня, 8:10
Температурные показатели составят +3...+5 градусов, в отдельных районах воздух прогреется до 0...+5 градусов.

Погоду в Петербурге в среду, 25 декабря, определит влияние периферии североатлантического циклона. Это приведет к переменчивым погодным условиям, усилению северного ветра и повышенному температурному фону. Ожидается облачная погода днем, пройдут кратковременные дожди, местами возможен мокрый снег.

Температурные показатели составят +3...+5 градусов, в отдельных районах воздух прогреется до 0...+5 градусов. Северо-западный ветер усилится до скорости 5–10 м/с, возможны порывы до 15–18 м/с. 

Атмосферное давление постепенно снизится и установится на отметке около 755 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

