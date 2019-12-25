В субботу в Ленобласти ожидается небольшой дождь и до +13 градусов

Днем порывы ветра усилятся до 5-10 м/с.

В субботу, 25 октября, жители Ленинградской области столкнутся с переменчивой погодой: облачность будет чередоваться с просветами солнца. В отдельных районах региона возможны слабые осадки в виде дождя. Давление начнет постепенно понижаться. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем порывы ветра усилятся до 5-10 м/с, направление станет восточным и юго-восточным, а после захода солнца ослабеет до 3-8 м/с.

Ночью прогнозируется от +4 до +9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до диапазона от +8 до +13 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели Петербург находится в тёплом секторе циклона.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"