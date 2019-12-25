В конце рабочей недели Петербург находится в тёплом секторе циклона

Температурный фон 24 октября составит в от +8 до +10 градусов.

Северная столица сегодня, 24 октября, попадёт под влияние тёплого сектора циклона, перемещающегося на запад Скандинавского полуострова. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки, преимущественно утром. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон 24 октября составит в от +8 до +10 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Фото: Piter.TV