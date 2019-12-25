Мокрый снег и до -6 градусов прогнозируется в Ленобласти во вторник

Ветер, преимущественно западного направления, будет дуть со скоростью от 4 до 9 м/с.

В предстоящий вторник, 25 ноября, жители Ленинградской области столкнутся с переменчивой погодой: небо затянут облака, на дорогах образуется гололедица, а атмосферное давление снизится. Большая часть региона накроется небольшими, иногда умеренными и даже влажными снегопадами, местами возможно скопление мокрого снега.

Ветер, преимущественно западного направления, будет дуть со скоростью от 4 до 9 м/с.

Минимальная температура ночью составит от минус шести до плюс одного градуса, днем столбик термометра поднимется до диапазона от минус четырёх до плюс одного градуса.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник в Петербурге снова пойдет снег. Температурный фон составит -1…+1°C, в Ленинградской области воздух прогреется до -4…+1°C. Западный ветер усилится до скорости 2-7 м/с. Показатели атмосферного давления снизятся до отметки около 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"